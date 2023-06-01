حبس عاطلين تخصصا في سرقة حقائب السيدات بالدقى باستخدام دراجة بخارية

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة حقائب السيدات في منطقة الدقى باستخدام دراجة بخارية.

طلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى ضباط قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بخطف حقائب السيدات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط قسم شرطة الدقى بإشراف المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث، بتورط عاطلين فى خطف حقائب السيدات أثناء سيرهن بالشوارع العامة، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية يستخدمانها فى تتبع السيدات وسرقتهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.