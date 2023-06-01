جمصة تستعد لموسم صيف قوى.. أعمال تطوير ورفع كفاءة وافتتاح شواطئ جديدة

الدقهلية محمد الحبشى

أعمال تطوير للمداخل والشوارع الداخلية للمدينة، وإقامة شواطئ جديدة، ورفع الإشغالات وتحويلها لممشى ومتنفس جديد للزوار، هكذا تستعد مدينة جمصة السياحية بمحافظة الدقهلية، لبدء موسم الصيف واستقبال المصيفين بداية من 1/6/2023 وذلك بعد قرار رئاسة المدينة بغلق الشاطئ حتى تاريخه.

ويتابع أيمن عزت رئيس مدينة جمصة ، أعمال التطوير الجارية، حيث يتم رفع كفاءة المدينة وتطوير المداخل، إضافة إلى رفع الإشغالات التى تم تواجدها فى وسط المدينة العام السابق، وتحويلها لممشى ومتنفس حضارى لاستقبال الزوار خلال موسم الصيف 2023

وقال الدكتور أشرف عبدالهادى نقيب السياحين بالدقهلية، أن المدينة تشهد اهتمام وتطويرا كبيرا هذا العام، ويزداد التطوير هذا العام نظرا للإقبال الكثيف الذى شهدته المدينة العام السابق.

وأضاف استقبال المدينة العام السابق لأعداد ضخمة تعد الأكبر منذ سنوات بعيدة جدا، حيث وصلت رحلة اليوم الواحد إلى استقبال 800 ألف نسمه، لذلك هذا الموسم نستعد مبكرا ونقيم كل شئ قبل بداية الموسم الفعلية، بداية من تجهيز المدينة داخليا وتنظيم الشوارع وصولا إلى الشاطئ وتغطية مساحته البالغة 7كم كاملة بفرق الإنقاذ المدربة والتى يتم اختيارها وفق معايير تم وضعها من قبل الاتحاد المصرى ووضعت اللجنة المشرفة عدد من القواعد والاشتراطات الواجب توافرها فى فريق الإنقاذ والمقرر أن يكون عددهم 100 منقذ بطول الشاطئ

وحددت اللجنة المشرفة التابعة للاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، شروط واختبارات يجب توافرها فى المتقدمين، حيث يتم عمل اختبارات على أرض الواقع بشاطئ مدينة جمصة، شملت اختبارات متنوعة، حيث يتم وضع أسس وقواعد للاختبارات، والتى تعتمد أولا على اختبارات بدنية، واختبارات الغوص وطرق الإنقاذ فى أسرع وقت وكيفيه التعامل مع حاله الغريق دون الضرر بالحالة الصحية، وخروجه إلى الشاطئ وصولا بتسليمه بطريقة سليمة وصحيحه للمسعفين، وذلك لان أقل حركة قد تتسبب فى ضرر للشخص أثناء الغرق.

وأكمل تم زرع أبراج المراقبة الموجودة بطول الشاطئ على مساحة 7 كم، بعدد 84 برج مراقبة وذلك بعد رفعهم مع انتهاء موسم الصيف من العام السابق، ليتم صيانتهم وإعادة طلائهم مره أخرى، ومع بداية هذا الموسم تم زرع الأبراج والتى يستخدمها عدد 100 منقذ سيتم تواجدهم أثناء الموسم على الشاطئ مع الوضع فى الاعتبار زيادة الأعداد إذا لزم الأمر