ثقافة المنوفية تنظم 31 نشاط وفاعلية ثقافية وفنية خلال أسبوع .. تعرف على التفاصيل

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم تنظيم 31 نشاط ثقافى وفنى بـ 17موقع ثقافى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بإجمالى886 مستفيد وذلك خلال الفترة من 25 وحتى 31 مايو الماضى .

يأتى ذلك فى ضوء الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الثقافة والفنون من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفاعليات الثقافية للارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين .

وأوضح أحمد فوزى مدير مديرية الثقافة بالمحافظة إلى أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية قامت بتنظيم تلك الأنشطة الثقافية بالتعاون مع مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وعدد من الجهات المعنية ، وذلك بهدف تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم والرعاية الشاملة لهم ، فضلا عن اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع و حماية وتعزيز التراث الثقافي .

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة .