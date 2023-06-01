توجيهات بتطوير قطاع الكهرباء.. الرئيس السيسى يجتمع بمدبولى وشاكر.. إنفوجراف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

اجتمع الرئيس السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية

اطلع الرئيس على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم فى شبكات توزيع الكهرباء

مراكز التحكم تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وجودة الشبكة القومية للكهرباء بصفةٍ عامة

شهد الاجتماع عرض موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية لاستصلاح الأراضى

اطلع الرئيس على مستجدات مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار لاسيما المملكة العربية السعودية، وكلٍ من اليونان وقبرص وإيطاليا

الرئيس وجه بالاستمرار فى تطوير قطاع الكهرباء والحفاظ على نجاحاته والبناء عليها

مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين

تعزيز مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية