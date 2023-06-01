تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ ، إنه تابع ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة، لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثانية من الموجة الـ21، موجهًا بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعدى.

وفى هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، اليوم الخميس، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمركز والمدينة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتضمنت تلك القرارات 10 قرارات إشغالات على الرى والصرف على مساحة 3182، تابعة لوزارة الرى، إضافة للتعديات على أرض زراعية، وجاءت تلك الحملات تحت إشراف وحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وبمشاركة ممثلى جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن باستخدام معدات الوحدات المحلية، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولى المتابعة الميدانية والإزلالات لرصد كافة التعديات وإزالتها فى مهدها والالتزام بالجدول الزمنى لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجددًا على الأراضى المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وذلك وفق البرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.