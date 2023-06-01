تناوله باعتدال.. اعرف أضرار وفوائد الأرز الأبيض

كتبت ميرفت رشاد

الأرز الأبيض منخفض الدهون ومنخفض السعرات الحرارية بشكل معقول ، ويمكن استخدامه في العديد من الأطباق الصحية ، يخضع الأرز الأبيض لقدر جيد من المعالجة ، حيث تتم إزالة النخالة والبذرة والقشر ومعظم الألياف والمواد المغذية معه، وإليك المزيد حول الفوائد والمخاطر المحتملة لتناول هذه الحبوب الشعبية ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1. مصدر للطاقة



الأرز الأبيض ، هو طعام غني بالكربوهيدرات يوفر مصدرًا سريعًا وسهل الهضم للطاقة ، ويمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للأفراد الذين يمارسون الأنشطة البدنية أو يحتاجون إلى زيادة الطاقة بسرعة .

تزود الكربوهيدرات جسمك بالطاقة بشكل طبيعي كلما تناولتها ، لكن التأثير المحدد لها يعتمد على نوع الكربوهيدرات ، سيتم امتصاص السكريات والحبوب المكررة بسرعة أكبر في مجرى الدم لأنها تفتقر إلى الألياف ، مما يعني أنك قد تحصل على دفعة فورية من الطاقة ، يمكن أن يوفر لك الأرز الأبيض "دفعة للطاقة" ، ولكن قد لا يستمر طويلاً كما لو كنت ستأكل أرزًا بنيًا أو حبة كاملة أخرى.

2. الأرز الأبيض هو خيار الحبوب الخالية من الجلوتين



أحد الفوائد الصحية للأرز الأبيض هو أنه خالٍ تمامًا من الجلوتين ، مما يجعله مناسبًا للأفراد الذين يعانون من حساسية الجلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية، يمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا ثمينًا لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خالٍ من الجلوتين ويبحثون عن خيارات حبوب بديلة.

3. يحتوي على بعض العناصر الغذائية



الأرز الأبيض عبارة عن حبة معالجة ، مما يعني أن العديد من العناصر الغذائية يتم تجريدها من الحبوب ، لا يزال هذا النوع من الأرز يحتوي على بعض المغذيات الدقيقة والمفيدة لصحتك العامة، يحتوي الأرز الأبيض على العناصر الغذائية الأساسية مثل حمض الفوليك والثيامين والحديد ، والتي تساهم في المدخول الغذائي العام.

4. منخفض الدهون والكوليسترول



الأرز الأبيض منخفض بشكل طبيعي في الدهون والكوليسترول ، مما يجعله خيارًا مناسبًا للأفراد الذين يهدفون إلى إدارة أوزانهم أو الحفاظ على صحة القلب.

سلبيات للأرز الأبيض



1. هناك عناصر غذائية أقل من الحبوب الأخرى



مقارنة بالحبوب الكاملة الأخرى ، تتم معالجة الأرز الأبيض بشكل أكبر وتجريده من النخالة والجراثيم ، مما يؤدي إلى انخفاض محتواه الغذائي، تزيل عملية التكرير جزءًا كبيرًا من الفيتامينات الأساسية والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في الطبقات الخارجية للأرز ، وبالمقارنة بالأرز البني ، الذي يحتفظ بهذه العناصر الغذائية ، فإن الأرز الأبيض يوفر عددًا أقل من المركبات المعززة للصحة.

2. مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع



أحد الجوانب السلبية المحتملة لتناول الأرز الأبيض هو أنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) هذا يعني أن لديها فرصة أكبر لارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة أكبر من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، هذا لأن جسمك لا يستغرق وقتًا طويلاً لمعالجة الأرز الأبيض.

3. يفتقر إلى الألياف



عملية تكرير الأرز الأبيض تزيل محتوى الألياف ، وهو أمر ضروري لصحة الجهاز الهضمي والحفاظ على الشبع، بدون الألياف ، يمكن أن يكون الأرز الأبيض أقل إشباعًا ، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام أو التحكم بشكل أقل في أحجام الحصص.