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تقديم رياض الأطفال 2024.. إتاحة التقديم للمدارس الرسمية للغات والمتميزة

الخميس، 01 يونيو 2023 11:30 ص
تقديم رياض الأطفال 2024.. إتاحة التقديم للمدارس الرسمية للغات والمتميزة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أتاحت المديريات التعليمية التقديم للعام الدراسي المقبل 2023,2024، للالتحاق برياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة، حيث أكدت المديريات التعليمية أن التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمى للمديرية ويستمر التقديم حتى نهاية يونيو الحالى، مشددة على أنه لا تقبل طلبات تقديم باليد.
 
وأضافت المديريات التعليمية، أنه بعد انتهاء فترة التقديم يتم فرز طلبات التقديم وإجراء أكثر من تنسيق لرياض الأطفال وتسكين الأطفال المتقدمين حسب السن دون واسطة أو محسوبية، مشددة على أن تسكين الأطفال يتم وفق معايير دقيقة وشفافة أبرزها السن، حيث تكون الأولوية للأكبر سنا ويحسب سن الطفل فى 1 أكتوبر المقبل، وحسب الأماكن وقاعات رياض الأطفال المتاحة، مضيفة أن يتم توفير أماكن، وتسكين كل من وصل سنه 5 سنوات فى 1 أكتوبر 2023، حتى لا تضيع عليه فرصة الالتحاق بالمدارس الرسمية للغات أو التجريبية.
 

التربية والتعليم

تقديم رياض الأطفال 2023

التقديم للصف الاول رياض الأطفال 2023

2024



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