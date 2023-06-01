تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينتين أمل والقاهرة ، فيما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهى أمل ، القاهرة والحرية وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و269 شاحنة ،حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع سفن وهى SN HARMONY ، الحرية، أمل والقاهرة، بينما تغادر السفينتين الحرية 2 و بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و 240 شاحنة ، حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى آيلة وبريدج ، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3020 راكبا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2315 راكبا ، حيث أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أمس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 794 شاحنة و86 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 429 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع ، 365 شاحنة و 16 سيارة .