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تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 01 يونيو 2023 11:03 ص
تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 793 شاحنة و107 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 349 شاحنة و91 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع ، 444 شاحنة و16 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينتين أمل والقاهرة ، فيما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهى أمل ، القاهرة والحرية وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و269 شاحنة ،حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج .
 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2315 راكبا ، حيث أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أمس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 794 شاحنة و86 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 429 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع ، 365 شاحنة و 16 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع سفن وهى SN HARMONY ، الحرية، أمل والقاهرة، بينما تغادر السفينتين الحرية 2 و بوسيدون اكسبريس  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و 240 شاحنة ، حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى آيلة وبريدج ، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3020 راكبا.
 

 

 


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