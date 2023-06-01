تحرير 190 محضراً وضبط 3 طن ملح غير صالح فى حملات على الأسواق بكفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات على الأسواق ومحال الجزارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتي أسفرت عن تحرير 190 محضراً متنوعاً، وضبط 3 أطنان ملح غير صالح، وعبوات غذائية منتهية الصلاحة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة التموينية اليوم الموسعة بمدينة كفر الشيخ، وأسفرت نتائج الحملة التموينية الموسعة على تحرير 45 محضراً، منهم 11 محضر نقص وزن، و12 محضر نظافة، و 4 محاضر شهادة صحية، و 6 محاضر عدم إعلان، وتمكنت الحملة من ضبط ومصادرة 3 طن من الملح الغير صالح، ومصادرة 140 عبوة متنوعة منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعمل المحاضر اللازمة.

وترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملة التموينية التي أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، وتضمنت المخالفات ( 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر مضبوطات 8 أطباق لحوم مجمدة بدون فواتير، ومحضر مضبوطات سجائر مستوردة بدون فواتير، ومحضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة، ومحضر إداري عدم ثبوت مخالفات تموينية)، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملة على الأسواق والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة، وترأس اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة على الأسواق ومحال الجزارة، والتي أسفرت عن تحرير 50 محضرا متنوع، منهم 20 صحة، و 16 محضر عدم اعلان، و5 محاضر لحوم، و6 محاضر بدون ترخيص، و3 محاضر متنوعة.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الحملة على الأسواق والتي أسفرت عن تحرير 15 محضراً متنوعاً لأصحاب المحال، كما تابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، الحملات على الاسواق، والتي تمكنت من تحرير 6 محاضر متنوعة.

كما تابع اللواء حاتم الهيدبي الحملة التموينية على الاسواق والتي أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة لأصحاب المحال التجارية، كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة على الأسواق ومحال الجزارة، والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة.

وتابع اللواءعمروالفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق،وضبط الأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 12 محضراً متنوعاً، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و3 محاضر نضافة، و3 محاضر شهادات صحية، و3 محاضر جزارة.

تابع أحمد عيسى رئيس مدينة الرياض، أعمال الحملة التموينية علي المخابز والمجازر والمحال التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، وذلك لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة والتأكد من صلاحية السلع والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن وضبط الأسعار، والتأكد من أن اللحوم صالحة، وتمكنت الحملة من تحرير 10 محاضر متنوعة.

وتابع رضا حوا، ومحمد رضا، نائبا رئيس مدينة سيدي غازي، الحملات التموينية على الاسواق، والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوع، وتابع أيمن إبراهيم خلف الله ،رئيس مركز ومدينة سيدى سالم ،حملة التفتيش على الأسواق والمحال التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة.

وفى سياق آخر أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعا ما بين صوامع وشون استلمت حتى صباح اليوم الخميس، 182 ألف و 699 طن و 838 كجم قمح، وهذه المواقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.



الحملة بالحامول



جانب من الحملة التموينية



حملات على الاسواق بالبرلس



حملات على الاسواق ببلطيم



حملات على الاسواق بسيدي غازي



حملة على الاسواق ببيلا



حملة على الاسواق بدسوق_1



حملة على الاسواق بمطوبس



حملة على محال الجزارة بفوه



حمللة على محال الجزارة بالرياض