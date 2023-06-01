تجديد حبس عاملين 15 يوماً لاعتدائهما على فرد أمن بمول تجاري في مدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس عاملين 15 يوماً لاتهامهما بالاعتداء على فرد أمن بمول تجاري في مدينة 6 أكتوبر.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاعتداء على فرد أمن بمول تجاري في مدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتغريفها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاملين، لاتهامهما بالاعتداء على فرد أمن خاص بمول تجاري في مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابته بكسر بالجمجمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض فرد أمن خاص، بمول تجاري، في مدينة 6 أكتوبر، لاعتداء وإصابته بكسر بالجمجمة، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن عاملين بالمول، تشاجرا مع المصاب، واعتديا عليه، مما أسفر عن إصابته، نتيجة خلافات بينهم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.