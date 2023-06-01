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تجديد حبس المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم 15 يوما

الخميس، 01 يونيو 2023 04:37 م
تجديد حبس المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم 15 يوما الفنان صبرى عبد المنعم
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر، ،15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.
 
وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمان أوهماه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع. 
 
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و  و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.
 
وكشفت التحريات الأولية ، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة ، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.
 
 
 

الفنان عبد المنعم صبرى

أخبار الحوادث

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