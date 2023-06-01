بدأت فى دمياط ووصلت للعالمية.. رحلة "مرام" المصنفة عالميا في الخماسي الحديث "صور"

دمياط - هيثم مراد

رحلة جديدة نحو إنجاز عالمي تقودها طفلة من دمياط، لم تحتاج إلي وقت كبير حتى تحتل المركز الثالث في التصنيف العالمي في رياضة الخماسي الحديث لتكون بذلك أول دمياطية تحقق هذا الإنجاز.

مرام هاشم ابنة الثلاثة عشر عامًا، بطلة مصر في لعبة الخماسي الحديث، والتي حققت إنجازا آخرا في الآونة الأخيرة عقب ظهور التصنيف العالمي لتلك اللعبة لتأتي بالمركز الثالث على مستوى العالم، وفي السطور القادمة يقدم "اليوم السابع" لقاء مع بطلة مصر لتكشف تفاصيل رحلتها نحو العالمية.

العمل الجاد والتركيز على الأهداف أسرع الطرق لتحقيق الذات، هكذا علمتني الرياضة" بهذه العبارة بدأت البطلة "مرام" حديثها لنا لتستكمل حديثها قائلة: "شعور جميل عندما علمت بأنني حققت مركزا بالتصنيف العالمي، لكني تأكدت أنه علي القيام بأشياء كثيرة من أجل الحفاظ على ما حققت".

المصنفة عالميا في أبو الخماسي الحديث شرحت أركان اللعبة قائلة: "لعبة الخماسي الحديث مكونة من عدة ألعاب، السباحة والرماية والجري ورياضة الشيش، غير أنني أقدم ثلاث ألعاب فقط حسب الفئة العمرية التي ألعب بها"

واستمرت في الحديث قائلة: "بدأت رحلتي مع الرياضة منذ الصغر، أحببت هذا الأمر كثيرا، أردت تحقيق إنجازات متعددة وها أنا بدأت الآن ولكن ما زال أمامي المزيد" واستكملت الحديث قائلة: "أتذكر البطولة الأولي لي كنت متوترة كثيرا ولكن عندما بدأت اللعب شعرت أن الأمر عاديا، عدت من تلك البطولة ساعية إلي تحقيق مزيد من الألقاب، كان لأسرتي دورا هاما في هذا لا يمكن أن أنكره بدونهم لم أتمكن من صناعة أي شيء. "



تجاوب والد مرام أطراف الحديث ليخبرنا عن جزء من رحلتهم نحو العالمية قائلا: "علينا فهم أبناءنا ومعرفة قدراتهم وميولهم جيدا، هذا سيشكل كثيرا من شخصيتهم، كل ما فعلته هو أنني قدمت الدعم اللازم لابنتي وهي حققت ما أرادت ونسعي الآن إلي تحقيق المزيد".

وأشار والد المصنفة عالميا في الخماسي الحديث قائلا: " تحدث إلي ابنتي عقب ظهور نتيجة التصنيف العالمي، أخبرتها بأن هناك الكثير من العمل عليها القيام به، أخبرتها أيضا بأن هذا الأمر مسؤولية كبيرة تجاه بلدها وعليها تقديم أفضل مالديها أثناء اللعب فهي تمثل مصر وهذا أمر ليس سهلا" .

وعادت البطلة "مرام" إلي الحديث مجددا لتقول: "استعد الآن لبطولة العالم بانجلترا، والتي ستقام في أغسطس القادم، سأكون هناك من أجل حصد الذهب هذا هو هدفي وما أسعي إليه".























