انتداب مهندس من المرور لفحص حادث اصطدام مقطورة وميكروباص بالطريق الأوسطى

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس من المرور لفحص حادث اصطدام مقطورة وميكروباص أسفر عن مصرع 9 أشخاص ، وإعداد تقرير فنى عن أسباب وملابسات الحادث، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وصرحت النيابة بالدفن عقب مناظرة الجثامين وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري على الجثامين وإعداد تقرير بالوفاة.

ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة إلى أقوال عدد من شهود عيان الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكان قد أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث الطريق الأوسطي، الذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص، وإصابة آخرين، وتبين أن سيارة نقل مقطورة، اصطدمت بسيارة ميكروباص من الخلف، مما أسفر عن اشتعال النيران بالميكروباص، ومصرع وإصابة مستقليها.

وكشفت معاينة السيارة الميكروباص عن تفحمها بالكامل، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان وذكروا أنهم فوجئوا بوقوع حادث التصادم واشتعال النار بالسيارة الميكروباص، وأضافوا أنهم حاولوا السيطرة على الحريق بواسطة طفايات الحرائق الخاصة بالسيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث، تمهيدا لعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، عقب القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطي في مدينة 6 أكتوبر.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل مقطورة وبين سيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص، وإصابة آخرين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.