اليوم أول أيام طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية بتعليم جنوب سيناء لمدة 15 يوما

أعلنت مديرية التربية و التعليم بجنوب سيناء اليوم الخميس فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023 ولمدة (١٥) يوما وعلى من يرغب في طلب التظلم يتقديم بطلب للجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الفندقية بطور سيناء وتوريد (٣٥) جنيه عن كل مادة بخزينة المديرية

واعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، بمحافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.51 %، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وجاء ترتيب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة كالتالي:

عمر خالد سالم حسن فرحان المركز الاول بمجموع 278.50 درجة مدرسه الشهيد ابراهيم الرفاعي إدارة طور سيناء التعليمية

الثانى بسنت باسم مصطفى عبد الرحمن المركز الثاني بمجموع 278 درجة بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات ادارة رأس سدر التعليمية

سما طلال محمد عواد محمد المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة مدرسة بلال بن رباح الإعدادية ادارة نويبع التعليمية

جنى مصطفى مصطفى السيد المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات ادارة رأس سدر التعليمية

عمر عصام فؤاد موسى نصر الله المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي إدارة طور سيناء التعليمية

هنا مرسي السيد عبد المنعم السنباوى المركز الثالث بمجموع 277 50 درجة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات ادارة رأس سدر التعليمية

ايمان السيد نبوى جاد المركز الثالث مكرر مجموع 277.50 درجة بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات إدارة رأس سدر التعليمية

زينه رزق صباح زايد مساعد المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50درجة بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات إدارة طور سيناء التعليمية

حسن ياسر عبد الوهاب السيد عطيه المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة مدرسة الشهيد إبراهيم رفاعي إدارة طور سيناء التعليمية

جولي حناوي سليمان المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة مدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة إدارة شرم الشيخ التعليمية.

ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج خلال المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.