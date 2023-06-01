اليوم السابع
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النيابة تفحص واقعة مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 فى انقلاب ميكروباص بـ6 أكتوبر

الخميس، 01 يونيو 2023 12:03 م
النيابة تفحص واقعة مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 فى انقلاب ميكروباص بـ6 أكتوبر حادث - ارشيفيه
كتب أحمد إسماعيل

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انتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس من المرور لفحص واقعة مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 أخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر، لفحص أسباب وملابسات الحادث.
 
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بالحادث للاستماع الى أقوالهم للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
 
وناظرت النيابة جثامين ضحايا الحادث وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري على الجثامين وإعداد تقرير بالوفاة.
 
لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص، ثم حدوث اشتعال بالكامل فى السيارة أعلى طريق الأوسطى بالقرب من صينية الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 أخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
 
ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.
 

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