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المرور يغلق غدا شارع الهرم كليا لاستكمال محطة مترو المساحة

الخميس، 01 يونيو 2023 11:18 ص
المرور يغلق غدا شارع الهرم كليا لاستكمال محطة مترو المساحة شارع الهرم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تغلق إدارة المرور لشارع الأهرام بشكل كلى أمام شارع سيد أبوالخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة، لتسليم النصف الثانى من أعمال محطة مترو أنفاق المساحة بدء من غد الجمعة، مع إجراء تحويلات مرورية منعا لزحام السيارات .

وقال مصدر أمنى، أن محافظة الجيزة ستقوم باستكمال تسليم الشركة المنفذة النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق ( المساحة ) "المرحلة الثانية" مع ترك حارة مرورية للطوارئ بعرض 3م تحديداً بدايةً من أمام شارع سيد أبوالخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد بطول مايقرب من 300 م فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

وأضاف المصدر، أن الامر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة والإتجاه المشار إليهما لتسليم موقع المحطة بالكامل إبتداءاً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2/6/2023م وحتى انتهاء الأعمال.

ولفت المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية التالية:

حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بإستكمال السير بشارع الأهرام إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يميناً بشارع سيد أبوالخير، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين، ثم الدخول يساراً بشارع العشرين، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد، ثم الدخول يساراً بشارع أحمد لطفى السيد وإستكمال السير به وصولاً لشارع الأهرام.

وأوضح المصدر ، بأن قد تم تأهيل ورفع كفاءة شارع الأهرام ومسار التحويلة المرورية بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث ( الطبقة الأسفلتية – إزالة أرصفة وتوسعة طريق- أعمدة إنارة) لتوفير حارات مرورية مناسبة لتسهيل حركة المرور بمحيط الأعمال، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين 


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