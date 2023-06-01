اليوم السابع
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القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير لمركز النسور لذوى الهمم

الخميس، 01 يونيو 2023 03:36 م
القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير لمركز النسور لذوى الهمم جانب من توقيع البروتوكول
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التواصل المجتمعى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لأبناء الوطن من ذوى الهمم " قادرون بإختلاف " ، افتتح الفريق محمود عبد الجواد قائد القوات الجوية مركز النسور لذوى الهمم ( زايد الطبى ) بعد انتهاء أعمال تطويرة ورفع كفاءته لتقديم خدمة طبية متميزة لهم، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى .
 
وتضمنت أعمال التطوير عدد من الأقسام الطبية والعلاجية التى تعمل على تنمية ورعاية ذوى الهمم بالنظم الطبية والسلوكية الحديثة والتى يأتى على رأسها عيادات الأطفال والأسنان وعلاج السمنة والعلاج الطبيعى بالكهرباء والعيادة النفسية وقسم العلاج المائى المتطور , كما تم افتتاح قسم التحفيز الحسى الحركى بهدف مساعدة الأطفال لتخطى الاضطرابات الحسية والذى روعى أن يكون تجهيزهم وفقاً لأفضل النظم الطبية العالمية المتخصصة فى ذلك المجال .
 
وفى سياق متصل وقعت القوات الجوية بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بهدف تعظيم أوجه التعاون والاستفادة من الإمكانيات الفنية والعلمية فى مجال تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة من خلال تنفيذ أحدث البرامج العلاجية، بالإضافة إلى تنفيذ الدورات المهنية وورش العمل والمؤتمرات التى تحقق الارتقاء بالمستوى العلمى للكوادر العاملة فى هذا المجال.
 
 
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