الفريق أسامة ربيع يبحث مع المنظمة البحرية الدولية التعاون فى التحول الأخضر

الإسماعيلية - صبرى غانم

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO، وذلك على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية بمقر المنظمة بلندن، وشهد اللقاء مناقشة نتائج الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية والتباحث حول سبل التعاون المشترك فى مجالات التدريب والتحول الأخضر.

وفى بداية اللقاء، عبر الفريق أسامة ربيع عن تقديره للدعوة الكريمة التى تلقاها من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لحضور فعاليات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية، مثمنا جهده على مدار الفترة الماضية فى تحقيق التواصل الفعال مع كافة الأطراف المعنية وتبنى مبادرات بناءة تصب فى صالح خدمة المجتمع الملاحى.

خلال اللقاء، استعرض الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، كما تطرق إلى النتائج المحققة على صعيد استراتيجيتها الشاملة للتطوير التى تصبو إلى الحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال عدة محاور أبرزها التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية عبر إطلاق برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع كبرى شركات التدريب العالمية.

وتابع رئيس الهيئة حديثه بالإشارة إلى المحور الثانى الذى يرتكز على تحقيق الاستدامة البيئية بخفض الانبعاثات الكربونية تمهيدا للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام 2030 من خلال تبنى العديد من المبادرات الصديقة للبيئة أهمها البدء فى تشغيل 16 محطة مراقبة منتشرة على طول المجرى الملاحى بالطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى العمل على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين والديزل.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا فى المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير المجرى الملاحى وتحديث الاسطول البحرى للهيئة حيث تعكف الهيئة على استكمال تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبى المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال العام الجارى بمشيئة الله، وذلك بالتوازى مع تحديث وتطوير الأسطول البحرى بإضافة وحدات بحرية جديدة من قاطرات مصاحبة ولنشات بحرية وقاطرات إنقاذ بقوة شد تصل إلى 200طن.

من جانبه، أكد كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على أهمية قناة السويس ودورها المحورى فى الحفاظ على استقرار سلاسل الامداد وتدفق حركة التجارة العاليمة، مشيدا بالخطوات الجادة التى تنفذها هيئة قناة السويس فى مجال السلامة البحرية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن ثقته فى أن يثمر تعزيز أواصر التعاون المستقبلى بين المنظمة البحرية الدولية IMO وقناة السويس فى الملفات المتعلقة بالتدريب والتحول الأخضر عن نشر للتوجهات البيئية وضوابط العمل البيئى فى المجتمع الملاحى.