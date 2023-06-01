العيادات التخصصية بالغربية تقدم خدماتها لمليون مواطن و488 ألف مستفيد.. صور

الغربية عادل ضرة

أشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بجهود مديرية الصحة فى تقديم خدماتها للمواطنين والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، خلال الشهر الماضى.

وتلقى المحافظ تقرير يفيد بتقديم الرعاية الأساسية بمديرية الصحة خدماتها لأكثر من 488047 متردد على منشآت الرعاية الأولية والبالغ عددهم 283 منشأة بالإدارات الصحية التابعة للمديرية، حيث تم تقديم 542037 خدمة للمترددين (العيادات الخارجية 136348، تنظيم الأسرة 80764، متابعة أطفال 51758، عيادة الإخصائى 37951، الأسنان 42872، الطوارئ 15195، العلاج طبيعى 7114، التطعيمات 51904، الحوامل الجدد 3150، الحوامل المترددة 14665، المعامل 84473، السونار 7184، الرعاية الصحية لغير القادرين 3771 والمشروطية الصحية 4893).

وأشاد المحافظ بتفعيل المديرية لخدمات السهر والنوبتجيات والطوارئ على مدار 24 ساعة داخل ٥٤ وحدة ومركز طبى بالإدارات التابعة للمديرية بداية من مايو 2023، وذلك إلى جانب دور المديرية الملحوظ فى رفع كفاءة الأطقم والكوادر الطبية، حيث يتم حاليا تنفيذ تدريب "الحزمة لأطباء" التكليف الجدد بمركز التدريب بمركز طبى سعيد.

كما أشاد رحمى بالدوريات المرورية والتى تتابع سير العمل والتدريب على رأس العمل وتلافى السلبيات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، هذا إلى جانب تدريب منسقى الرعاية الصحية لغير القادرين والمشروطية الصحية بالإدارات وبالوحدات الصحية وتنفيذ ورش عمل وندوات توعية من أجل رفع كفاءة الفرق الطبية وتغطية أكبر عدد من الأسر المنتفعة لتحقيق الأهداف.

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بمبادرات الصحة العامة منذ بداية العام تجاوز 725089 منتفع من خلال المنشآت التابعة للرعاية الأساسية ومن خلال تحركات الفرق للتجمعات والمدارس والمصالح الحكومية حيث تم فحص (200145 بمبادرة صحة المرأة، 11085 بمبادرة الأم والجنين، 26038 بمبادرة السمعيات، 452791 بمبادرة التقزم، 26176 بمبادرة الأمراض المزمنة، كما تواصل العمل بالعيادات التخصصية بال 50 وحدة المختارة بالإدارات حيث بلغ إجمالى التردد منذ بداية عمل العيادات بأكتوبر الماضى وحتى الآن 1067570).



