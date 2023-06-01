العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية بالشرقية

استقبل مستشفى بلبيس العام بالشرقية، اليوم الخميس، جثة مجهولة الهوية لشخص، عثر عليها بمياه ترعة الإسماعيلية، أمام قرية الطحاوية نطاق مركز بلبيس،وتم إخطار النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية،وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لشخص مجهول الهوية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام، وطلبت التحريات حول الواقعة.