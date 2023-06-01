العاصفة الترابية تصل سيناء.. ورفع حالة الطوارئ فى المرافق الخدمية.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

وصلت العاصفة الترابية إلى مناطق شمال سيناء الساحلية والجبلية، مما أدى إلى شبه انعدام للرؤية على الطرق، وقامت محافظة شمال سيناء برفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع مرافقها.

وتشير بلاغات غرف العمليات الأولية إلى تراكم الرمال على الطرق في المناطق الرملية إعاقة حركة المرور عليها، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض القرى الواقعة جنوب شيخ زويد وبئر العبد.

وتم الإعلان عن رفع درجة الاستعداد في جميع المرافق والأجهزة بمحافظة شمال سيناء لمواجهة الظروف الجوية الحالية، وتم رفع درجة الاستعداد في غرف العمليات الرئيسية والفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأعلن مجلس مدينة العريش في بيانه استمرار غرفة العمليات في العمل بكامل طاقتها لمتابعة الأعمال في مدينة العريش والاستعداد لأي تغيرات مناخية وتقلبات جوية، مع تلقي كافة البلاغات والتحرك بفرق العمل عند الحاجة.

وتم تحديد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل في حال وجود أي شكوى من الأمطار،وهي 01204254296 و01276844002.

وناشد مجلس مدينة العريش الأهالي بتوخي الحذر والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والتندات والأشجار ومناطق الأعمال لحماية سلامتهم.

و شهدت حركة السفر على الطرق الداخلية وطريق العريش القنطرة الساحلي التي تربط شمال سيناء بباقي المحافظات انخفاضاً بسبب العاصفة الترابية.