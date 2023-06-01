الشرقية تستعد لانطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

الشرقية- إيمان مهنى

أكد الدكتور السيد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنهاء كافة استعدادات عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول، المقرر انطلاقها السبت 3 يونيو الجارى، وتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة، والإجراءات الإدارية اللازمة.

وأوضح الجنيدى أنه قد تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التى قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها فى أسرع وقت ممكن.

وأشار رئيس أزهر الشرقية أنه قد وجه باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، لافتا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أى عوائق لحلها على الفور.

ومن جانبه أوضح الدكتور عطا حسينى، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها حيث تم التأكد من تواجد الملاحظين بكافة اللجان، هذا ومن المقرر يبدأ طلاب القسم العلمى امتحانات الثانوية الأزهرية فى مطلع الأسبوع المقبل.