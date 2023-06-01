السيطرة على حريق شقتين سكنيتين ومحل فى بولاق الدكرور والوراق

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع حضانة السعد من ترعة عبد العال وحريق أخر داخل شقة سكنية فى شارع علي حسن من مدرسة صفط اللبن بنطاق بولاق الدكرور ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليهم بدون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محل فى شارع احمد عبد العزيز من شارع التل بمنطقة وراق العرب وتمت السيطرة عليه، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية ومحل فى منطقة بولاق الدكرور والوراق ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.