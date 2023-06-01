السيطرة على حريق بمخزن المجمع الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمحافظة الإسماعيلية على حريق محدود داخل احد المخازن بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق محدود داخل أحد المخازن بمجمع الإسماعيلية الطبى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.