وقال مدير عام شؤون التطويف والمطوفين أحمد الدهاس، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس، إن البرنامج يعد خدمة إرشادية وتوعوية لضيوف الرحمن لمساعدتهم في تأدية مناسك الحج بطريقة صحيحة، لافتا إلى أن البرنامج يضم 160 مطوفا مؤهلين شرعيا للتعامل مع ضيوف الرحمن، واستقبال قاصدى المسجد الحرام وتطويفهم طواف القدوم حول الكعبة وبين الصفا والمروة وتقديم الإرشادات الصحيحة لهم.