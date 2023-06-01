الزفاف الملكى.. الملك عبد الله والأمير الحسن شاهدان على عقد قران ولى العهد.. صور

كتب محمد جمال

شهد الملك عبد الله الثانى بن الحسين، والأمير حسن بن طلال على عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله، ورجوة السيف، فى قصر زهران مساء اليوم الخميس.

وعقد إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة اليوم الخميس، قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على رجوة السيف فى قصر زهران.

وكان الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله استقبلا فى قصر زهران العامر أفراد العائلة الهاشمية، وضيوف الأردن من قادة دول وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

ويشار إلى أن رجوة خالد السيف وصلت إلى قصر زهران العامر برفقة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.



الملك عبد الله والأمير الحسن شاهدان على عقد قران ولى عهد الأردن



الأمير الحسن يسهد على عقد قران ولى عهد الأردن



الزفاف الملكى



الزفاف



الملك وولى العهد



زفاف ولى العهد



عاهل الأردن يشهد على عقد القران



عقد القران