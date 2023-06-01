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الرئيس السيسى يطلع على مستجدات إنشاء وتطوير مراكز التحكم فى شبكات الكهرباء

الخميس، 01 يونيو 2023 03:06 م
الرئيس السيسى يطلع على مستجدات إنشاء وتطوير مراكز التحكم فى شبكات الكهرباء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء، التي تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفةٍ عامة.

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