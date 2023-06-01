اليوم السابع
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الداخلية تضبط 6 قضايا مخدرات بحملات أمنية بدمياط

الخميس، 01 يونيو 2023 11:13 ص
الداخلية تضبط 6 قضايا مخدرات بحملات أمنية بدمياط ارشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط – كفر البطيخ - الزرقا وأقسام شرطة أول دمياط - رأس البر - السرو.
 
وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 17 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – عدد 2 فرد محلى – عدد من الطلقات بحوزة 8 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 

 


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تجارة مخدرات

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