الداخلية تضبط 6 قضايا مخدرات بحملات أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط – كفر البطيخ - الزرقا وأقسام شرطة أول دمياط - رأس البر - السرو.

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 17 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – عدد 2 فرد محلى – عدد من الطلقات بحوزة 8 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .