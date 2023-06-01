الداخلية تداهم 8 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان، كما تم ضبط المشرفين على المراكز، وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – انتهاء التراخيص– عدم وجود موافقات من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى- غرفة الرعاية مغلقة وغير مفعلة - لا يوجد جهاز للتعقيم- غرف تجميع النفايات غير مطابقة للمواصفات، ولا يوجد تخلص آمن من النفايات الخطرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.