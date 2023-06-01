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الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على اتفاقيات بالتعليم والحوكمة الاقتصادية

الخميس، 01 يونيو 2023 02:51 م
الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على اتفاقيات بالتعليم والحوكمة الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تابب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27 سبتمبر 2022.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة التي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 631 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2022.

نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية.


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