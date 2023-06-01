اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 03:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

لطرحه على البطاقات..

"التموين" تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام فى المناقصة الجديدة

الخميس، 01 يونيو 2023 03:12 ص
"التموين" تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام فى المناقصة الجديدة وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، عروض الشركات التى ستتقدم للمناقصة الجديدة رقم 2 لسنة 2023/2024 لتوريد زيت طعام خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقدار 1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد تسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2023، حيث يتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين.
 
 
ومدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بجميع السلع الغذائية استعدادا لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من اليوم  الخميس أول الشهر ضمن مقررات شهر يونيو، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من 20 إلى 25%.
 
واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة في تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية.
 

التموين

السلع الغذائية

اسعار زيت الطعام

زيت الطعام

زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

مخزون زيت الطعام



الموضوعات المتعلقة

التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت طعام لمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 05:00 م

"تموين أسوان": تخطينا نسبة 100% من القمح المستهدف توريده للصوامع بالمحافظة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 07:00 ص

"التموين" تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات

الخميس، 11 مايو 2023 06:30 ص

التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام لطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 10:48 م

"التموين" تتعاقد اليوم على توريد زيت الطعام لطرحه للمواطنين على البطاقات

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:00 ص

هيئة السلع التموينية تفحص غدا عروض الشركات لتوريد زيت الطعام.. التفاصيل

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة