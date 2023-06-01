"التموين" تفحص اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام فى المناقصة الجديدة

كتب مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، عروض الشركات التى ستتقدم للمناقصة الجديدة رقم 2 لسنة 2023/2024 لتوريد زيت طعام خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقدار 1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد تسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2023، حيث يتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين

ومدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بجميع السلع الغذائية استعدادا لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من اليوم الخميس أول الشهر ضمن مقررات شهر يونيو، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من 20 إلى 25%.

واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة في تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية.