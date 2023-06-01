اليوم السابع
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التحفظ على طالبة لمحاولتها أداء الامتحان بدلا من شقيقتها فى كرداسة

الخميس، 01 يونيو 2023 07:36 م
التحفظ على طالبة لمحاولتها أداء الامتحان بدلا من شقيقتها فى كرداسة امتحان -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تحفظت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، على طالبة لاتهامها بمحاولة أداء الامتحان بدلا من شقيقتها، في مدرسة ثانوي تجاري بكرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
وورد بلاغا لمركز شرطة كرداسة، باشتباه مراقبي الامتحان بمدرسة ثانوي تجاري، بطالبة تؤدي الامتحان، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أنها تؤدي الامتحان بدلا من شقيقتها، وبمواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

كرداسة

امن الجيزة

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