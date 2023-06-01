وأفاد البنك المركزى - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - بأن أسعار الفائدة على الإقراض والودائع تراجعت بمقدار 250 نقطة أساس إلى 14% و13%.

ووفقا لبيانات البنك المركزى، بلغ معدل التضخم الرئيسي 35.3% في شهر أبريل الماضي، وانخفض إلى 25.2% في مايو الماضي.

وأوضح البيان أن تدفقات الأموال الأجنبية كانت قوية منذ إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما ساعدت الضوابط التي تم وضعها على الواردات، وزيادة الدخل من السياحة وتحويلات العاملين، في السماح للبنك المركزي بتعزيز احتياطياته.

ورجح البنك المركزي أن ينتعش الاقتصاد تدريجيا اعتبارا من أواخر العام الجاري، مدعوما بتحسين معنويات الأعمال والمستثمرين إلى جانب تعافي قطاع السياحة.. مشيرا إلى أن الأمل يكمن في أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى توفير قوة دفع للاقتصاد لتخطي الانكماش التاريخي الذي شهده عام 2022.

وكانت سريلانكا قد أعلنت إفلاسها في أبريل 2022، وتوصلت إلى اتفاق في مارس الماضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، وبدأت مفاوضات مع دائنيها بشأن إعادة هيكلة الديون.