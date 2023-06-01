الأوراق المطلوبة ورابط التقديم بمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة

انطلق اليوم الخميس، التسجيل الإلكتروني للراغبين فى التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024، وفق ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الأوراق المطلوبة ورابط وضوابط التقديم بمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة.
-يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبالرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقما من واقع شهادة الميلاد.
-يتم التسجيل عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي:-
https://www.gizaedu.net/kg.html
-ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل، وذلك بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا بواسطة الموقع.
-الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل:
1-أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر.
2-بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
3-ملف كامل الدمغات.
4- 10 صور شخصية حديثة للطفل.
5- إثبات محل السكن.
-يستمر حتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023،
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