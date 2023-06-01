اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 12:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوراق المطلوبة ورابط التقديم بمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة

الخميس، 01 يونيو 2023 11:47 ص
الأوراق المطلوبة ورابط التقديم بمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة رياض الأطفال
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلق اليوم الخميس، التسجيل الإلكتروني للراغبين فى التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024، وفق ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الأوراق المطلوبة ورابط وضوابط التقديم بمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة.
 
-يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبالرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقما من واقع شهادة الميلاد.
 
-يتم التسجيل عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي:-
‏https://www.gizaedu.net/kg.html
 
-ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل، وذلك بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا بواسطة الموقع.
 
-الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل:
1-أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر.
2-بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
3-ملف كامل الدمغات.
4- 10 صور شخصية حديثة للطفل.
5- إثبات محل السكن.
 
-يستمر حتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023، 
 
 
 

تقديم رياض الاطفال

تقديم رياض الأطفال

تقديم رياض الاطفال الجيزة

تقديم رياض الأطفال في الجيزة

تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا

لينك تقديم رياض الأطفال 2023

رابط تقديم رياض الأطفال 2023



الموضوعات المتعلقة

التعليم تتيح التقديم الإلكترونى للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال

الخميس، 01 يونيو 2023 09:25 ص

بدء التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال فى الجيزة.. اليوم

الخميس، 01 يونيو 2023 07:00 ص

بدء التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال بالجيزة غدا على هذا الرابط

الأربعاء، 31 مايو 2023 03:41 م

إجراءات الفحص الطبى للمتقدمين لمراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية ببنى سويف

الأربعاء، 31 مايو 2023 02:15 م

"تعليم أسوان" تعلن فتح باب التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة