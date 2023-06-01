اليوم السابع
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اقتصادية قناة السويس تنتقل بقياداتها التنفيذية والإدارات لمقرها بالعاصمة الإدارية

الخميس، 01 يونيو 2023 08:55 م
اقتصادية قناة السويس تنتقل بقياداتها التنفيذية والإدارات لمقرها بالعاصمة الإدارية العاصمة الإدارية
كتب مدحت عادل

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في إطار الانتقال الرسمي للجهاز الإداري للدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، انتقلت القيادات التنفيذية والإدارات المركزية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بكامل قوتها الوظيفية للمقر الرئيسي الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من اليوم، حيث انتقلت الإدارات وموظفيها تبعاً للمخطط العام الذي وضعته الحكومة المصرية لانتقال موظفي الجهاز الإداري للدولة وتسيير الأعمال من المقر الجديد.
 
وفي هذا السياق، قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه قبيل الشهر الجاري تم نقل موظفي الإدارات المركزية والقيادات التنفيذية بشكل تدريجي من مايو الماضي، حتى اكتملت جميع الإجراءات لانتقال جميع القوى البشرية للعمل بالمقر الرئيسي داخل العاصمة ، مشيراً إلى عقد أول اجتماع للجنة التنفيذية للهيئة بمقر المنطقة بالعاصمة الإدارية في سبتمبر الماضي، لمتابعة استعدادات الهيئة في عدد من الملفات بالتزامن مع انتقال الإدارات المركزية للمقر الجديد.
 

الحى الحكومى

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

العاصمة الادارية

الجهاز الادارى



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