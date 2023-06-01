اعرف عقوبة حيازة وتصنيع الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص

كتب إيهاب المهندس

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية وبحوزته مليون قطعة ألعاب نارية، وكميات من مواد تصنيع تلك الألعاب.

ووضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون

فيما فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

تم استهدافه ورشه المتهم والكائنة بدائرة قسم شرطة الشواشنة، وعثر بداخلها على "عدد من أدوات تصنيع الألعاب النارية - 42 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلها عدد مليون وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام".