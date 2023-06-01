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اعتماد نتيجة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

الخميس، 01 يونيو 2023 12:51 ص
اعتماد نتيجة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ينتظر 63 ألف و308 طالب وطالبة بمدارس محافظة كفر الشيخ، اعتماد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية، عقب الانتهاء من أعمال الرصد والمراحعة، وسيتم اعتمادها خلال الساعات المقبلة، حيث تجري رصد الدرجات والمراجعة  داخل الكنترولات بالقطاعات الثلاثة. 

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ،  أن 63 ألفا و308 طلاب بالشهادة الإعدادية خاضوا الامتحانات بدون أي شكوى في جميع امتحانات المختلفة هذا العام، ولم توصد غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية  بالإدارات التعليمية المختلفة حدوث أي مشاكل داخل اللجان المختلفة.


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