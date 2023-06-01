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اشتعال حريق بشقة سكنية في العمرانية والحماية المدنية تحاصره دون إصابات

الخميس، 01 يونيو 2023 01:04 م
اشتعال حريق بشقة سكنية في العمرانية والحماية المدنية تحاصره دون إصابات إطفاء - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بشقة سكنية بمنطقة العمرانية، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية، بشارع جمال الدين الأفغاني في العمرانية. 
 
 
تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات. 
 
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في اشتعال النار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

امن الجيزة

اخبار الحوادث

حريق شقة

وزارة الداخلية



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