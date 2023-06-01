احتفالات فى شوارع عمان بعد عقد قران ولى العهد الأمير الحسين.. صور

جانب من الاحتفالات
وسيحضر 1700 شخص في قصر الحسينية، حفل استقبال زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بعد انتهاء عقد القران على الانسة رجوة ال سيف، في قصر زهران.
احتفالات فى الأردن بمناسبة عقد القران
وكان إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة قد عقد اليوم الخميس، قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على رجوة السيف في قصر زهران.
وكان الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله استقبلا فى قصر زهران العامر أفراد العائلة الهاشمية، وضيوف الأردن من قادة دول وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.
يشار إلى أن رجوة خالد السيف وصلت إلى قصر زهران العامر برفقة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.
ووجه الأمير الحسين بن عبدالله، ولى العهد الأردنى، رسالة شكر لكل المشاركين فى حفل زفافه فى مضارب بنى هاشم بالديوان الملكى الهاشمى.
احتفالات الأطفال بعقد القران
وأعرب ولى العهد الأمير الحسين، عن شكره لمن شاركوه اليوم بحفل زفافه فى مضارب بنى هاشم .
وقال الأمير الحسين عبر انستجرام، "أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك، من كانوا معك وبقربك في كل لحظات الحياة، هم السند الذي لا يغيب والفزعة التي لا تحتاج إلى طلبها، تجد في عيونهم السعادة بسعادتك والرضا لرضاك. هم الأهل وأصدقاء الطفولة ورفاق العمر. والداي الغاليان، أبناء العمومة والأصدقاء المخلصون، زملاء الخدمة العسكرية والواجب، شباب الأردن الحبيب ورجالاته الذين ازدانت بهم مضارب بني هاشم اليوم التي كانت وستبقى عامرة بكم ولكم".
احتفالات فى شوارع الأردن
أردنيون يحتفلون بعقد قران الأمير الحسين
أردنيون ينتظرون موكب زفاف الأمير الحسين
شوارع الأردن تنتظر الموكب الملكى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة