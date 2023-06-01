اليوم السابع
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"اتحاد أمل صيادلة مصر" يناقش رفع الحراسة عن نقابتهم وإجراء الانتخابات.. السبت

الخميس، 01 يونيو 2023 01:41 م
"اتحاد أمل صيادلة مصر" يناقش رفع الحراسة عن نقابتهم وإجراء الانتخابات.. السبت اتحاد أمل صيادلة مصر
كتبت آية دعبس

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يعقد اتحاد أمل صيادلة مصر، مؤتمرًا صحفيًا، يوم السبت المقبل، لمناقشة إجراءات إنها الحراسة القضائية من نقابة العامة لصيادلة مصر، وإجراء انتخابات نقابية على كافة المقاعد والمستويات، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
 
كما يناقش الاتحاد أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة والتسعيرتين، وأزمة تكليف الصيادلة دفعة 2021، ووضع الصيدليات في منظومة التأمين الصحي الشامل، ولم الشمل ونبذ أي خلافات، وفتح باب الانضمام للاتحاد، وخطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
 
ويسعى الاتحاد الى التغيير الاستراتيجي في أليات التواصل ولغة الحوار ومسارات العمل من أجل تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالواقع الماضي من أجل تحقيق الهدف المحدد، وتمهيد أرض الشارع الصيدلي ببث روح الأمل من جديد في الشارع الصيدلي ورفع مستوي الوعي النقابي لدى شباب الصيادلة واستدعاء الحماس في المخلصين لوطنهم ومهنتهم وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي والالتفاف حول الهدف المحدد مرة أخري.
 
 

اتحاد امل مصر

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