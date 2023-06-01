إيطاليا تستعيد 750 قطعة أثرية تعود للقرن 17 قبل الميلاد هربها تاجر إنجليزى

فاطمة شوقى

استعادت إيطاليا 750 قطعة أثرية تعود للقرن السابع عشر قبل الميلاد وذلك بعد التفاوض على إعادتها مع التاجر البريطاني روبرت سيمز ، الذي كان يمتلكها بشكل غير قانونى، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.



استعادة قطع اثرية

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم عرض القطع الاثرية في خفل بلعة سانت انجيلو في روما من قبل المسئولين عن التحقيق الذين تمكنوا من استعادتها ، وذلك بحضور وزير الثقافة جينارو سانجوليانو.

ودافع الوزير في مؤتمر صحفى قائلا "يجب علينا الدفاع عن مبدأ الشرعية الدولية على القطع الفنية لأنها لا يمكن أن تقع في أنشطة غير مشروعة ، أو حتى أسوأ من ذلك ، في" المافيا الأثرية "،و يجب القضاء على السوق غير القانوني للأعمال الفنية".

ووصلت القطع من لندن بعد مفاوضات بين مسؤولي وزارة الثقافة الإيطالية و شركة سيمز ، المملوكة لتاجر الأعمال الفنية المثير للجدل روبن سيمز ، الذي ينهب القطع منذ سنوات، وفى عام 2016 ، اكتشف محققون أن شركة سيمز قد أخفت 17000 قطعة أثرية يُعتقد أنها تزيد قيمتها عن 154 مليون دولار.



القطع الاثرية

ورفعت السلطات الإيطالية دعوى مدنية ضد هذه الشركة "أقنعتها" أخيرًا بإغلاق اتفاق وإعادة القطع ، كما أوضح في العرض محامي مكتب المدعي العام للدولة ، لورنزو داسشيا.

وبعض القطع الأكثر قيمة المأخوذة من سيمز هي طاولة ترايبود برونزية تستخدمها الطبقة الأرستقراطية الأترورية ، والرخام ، ومنحوتان لرأس الحصان ، ولوحات جنائزية ، وتماثيل نصفية من العصر الإمبراطوري ، وعملات ذهبية وفضية ، وتماثيل برونزية.

وأوضح رئيس الشركة ، فينتشنزو مولينيس ، أن المهرب البريطاني غادر لندن لبناء "محور" في سويسرا ، مركز استراتيجي ، لـ "النقل السري للبضائع المأخوذة من الدول المنكوبة".

ومن ناحية أخرى ، توصلت السلطات اليونانية إلى اتفاق مماثل مع شركة الجامع لاستعادة الأعمال المنهوبة الأخرى من تراثها.