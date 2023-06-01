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إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 01 يونيو 2023 08:44 م
إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر ميناء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح موانى السويس والزيتيات بمحافظة السويس فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.
 
ويقوم مديرى الموانى بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
 
وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر أعلنت إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس، في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 24-26 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3 لـ 4 أمتار، والعاصفة الترابية وحالة البحر مضطربة جدا.
 
 

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