اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 07:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إطلاق قافلة طبية بقرية الشاورية ضمن "حياة كريمة" بقنا اليوم

الخميس، 01 يونيو 2023 06:00 ص
إطلاق قافلة طبية بقرية الشاورية ضمن "حياة كريمة" بقنا اليوم قافلة طبية- أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية الشاورية التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، اليوم الخميس، في إطار "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وأشار الدكتور راجي، إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

 وأوضح مدير عام مدير الشئون الصحية، أن القافلة تأتي حرصاً من مديرية الصحة بقنا علي ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلي جميع القري بمراكز محافظة قنا.

 

 


صحة قنا

قافلة طبية

حياة كريمة

خدمات طبية

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة