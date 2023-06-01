إطلاق قافلة طبية بقرية الشاورية ضمن "حياة كريمة" بقنا اليوم

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية الشاورية التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، اليوم الخميس، في إطار "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وأشار الدكتور راجي، إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

وأوضح مدير عام مدير الشئون الصحية، أن القافلة تأتي حرصاً من مديرية الصحة بقنا علي ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلي جميع القري بمراكز محافظة قنا.