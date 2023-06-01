إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة مابين جروح وكدمات واصابات خطيرة نتيجة مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء بقرية الواصفية دائرة مركز أبوصوير بسبب خلافات الجيرة بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارىء لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى قرية الواصفية دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية الى مكان المشاجرة وتمت السيطرة على المشاجرة والقبض على أطرافها.

كما تم الدفع ب4سيارات أسعاف الى مكان المشاجرة التى أسفرت عن إصابة كل من لطفى محمد رؤوف 25 عام مقيم الواصفية، مصاب ما بعد الارتجاج- جرح قطعى 10 سم بجوار الأذن اليمنى -نزيف من الاذن اليمنى وشقيقه احمد محمد رؤوف 35 عام مقيم الواصفية، مصاب جرح قطعى بفروة الراس 5 سم مع ما بعد الارتجاج وانتصار السيد محمد 65 عام مقيمة الواصفية مصابة جرح قطعى 5 سم بفروة الراس مع اشتباه كسر بالكتف الايمن و لطفى عبدالرؤوف عبدالعزيز 62 عام مصاب كدمات بالجسم مع جرح قطعى بالراس 7 سم، و اسلام لطفى عبدالرؤوف 25 عام مصاب جرح بالجبهة 7 سم مع كدمة بالعين اليسرى ومحمد لطفى عبدالرؤوف 23عام مقيم الواصفية مصابجرح متهتك باصابع كف اليد اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارىء لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق، وسؤال المصابين.