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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الخميس، 01 يونيو 2023 10:24 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، باتجاه سوهاج وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، باتجاه سوهاج وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى بأبوتشت لتلقي العلاج اللازم.
 
 
 
 


 

 


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