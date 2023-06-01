إصابة 4 أشخاص باختناق فى حريق مخزن المجمع الطبى بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص من العاملين بمخزن بمجمع الإسماعيلية الطبى باختناق نتيجة الحريق وتم نقلهم إلى قسم الطوارئ بالمجمع الطبى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وسيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمحافظة الإسماعيلية على حريق محدود داخل أحد المخازن بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق محدود داخل أحد المخازن بمجمع الإسماعيلية الطبى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وأسفر الحريق عن إصابة 4 من العاملين بمخزن المجمع باختناقات وهم عبد القادر محمد أحمد، 26 سنة، مقيم بأبو خليفة، محمد السيد على، 21 سنة، مقيم بأبو خليفة، أحمد محمد صديق، 24 سنة مقيم بأبو خليفة، عماد محمد صلاح، 35 سنة، إدارى بالمستشفي.

تم نقلهم إلي الطوارئ بالمجمع، وجارى حصر خسائر الحادث المادية.