إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم انقلاب سيارة ملاكى، بالطريق الإقليمى- ديرب نجم، نطاق مركز ديرب نجم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى، بالطريق الإقليمى- ديرب نجم، نطاق مركز ديرب نجم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزى، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة.

جري الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديرب المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات