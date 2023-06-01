إصابة 3 أشخاص بحادث تصادم توك توك وميكروباص بطريق مسطرد - الخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد طريق مسطرد - الخانكة بمحافظة القليوبية حادث تصادم مركبة توك توك مع سيارة ميكروباص، ما أسفر عنه إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق مسطرد - الخانكة دائرة مركز شرطة الخانكة، ووجود مصابين.

على الفور انتقل رئيس مباحث المرور، ورئيس وحدة مرور الخانكة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم وقع بين توك توك وميكروباص بسبب محاولة قائد التوك توك بالعبور من الخلف لميكروباص على طريق مسطرد - الخانكة فاصطدم بها، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.