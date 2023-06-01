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إصابة 15شخص إثر وقوع حادثى سير بدمنهور ووادى النطرون بالبحيرة

الخميس، 01 يونيو 2023 11:33 م
إصابة 15شخص إثر وقوع حادثى سير بدمنهور ووادى النطرون بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 15 شخص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور وادى النطرون بالبحيرة. 
 
وبالفحص تبين إصابة 12 شخص، بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق المحمودية بالقرب من قرية زرقون مركز دمنهور.
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام، لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
 
وفى وادى النطرون، أصيب 3 أشخاص  بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى، دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث. 

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