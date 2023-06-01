إصابة شاب بطلق نارى فى حفل عرس بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب شاب بطلق نارى بالرقبة أثناء تواجده فى حفل عرس ناحية منشاة أبوعمر محافظة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى الحسينية المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا" يفيد ورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول" محمد غ ال" 20 عاما مقيم منشاة أبو عمر وتم إجراء الاسعافات الطبية له.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب بطلق نارى بالرقبة أثناء تواجده فى حفل عرس ناحية قرية منشأة ابو عمر، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لضبط المتهم وإجراء تحريات حول الواقعة.

وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع بعدد من الأشجار بمدخل مدينة القنايات.